Jarbas recusa convite do PSDB para presidir CPI dos cartões

O senador Jarbas Vasconcelos (PMDB-PE) anunciou nesta quarta-feira, 27, em plenário que recusou o convite do líder do PSDB, Arthur Virgilio (AM), para presidir a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) Mista dos Cartões Corporativos. Com isso, o PSDB deve indicar um membro do partido para a presidência da comissão. Mais cedo, o líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR), anunciou que houve acordo e o PSDB vai presidir a CPI Mista. Jucá anunciou o entendimento logo depois da reunião com o ministro das Relações Institucionais, José Múcio Monteiro, e o líder do governo na Câmara, Henrique Fontana (PT-RS), no Palácio do Planalto. Na terça, Virgílio e o líder do PMDB no Senado, Valdir Raupp (RO) chegaram a bater boca em reunião, porque o peemedebista ficou irritado com a proposta de Virgílio de indicar Jarbas Vasconcelos para a presidência da CPI Mista.