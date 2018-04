Jarbas reafirma denúncias sobre corrupção no PMDB O senador Jarbas Vasconcelos (PMDB-PE) reafirmou hoje, em entrevista coletiva, que a corrupção está impregnada em todos os partidos e que boa parte do PMDB "quer mesmo corrupção". Vasconcelos esquivou-se de citar nomes de integrantes do PMDB que estejam envolvidos em irregularidades. Ele justificou a denúncia "genérica", que fez inicialmente à revista Veja, alegando dois motivos. "Eu tinha que ser generalista mesmo porque primeiro o volume (de pessoas envolvidas em práticas irregulares) é muito volumoso. Depois eu não quero citar ninguém, por enquanto, pois tenho de ter o mínimo de estratégia." O senador ressaltou que procurou dar o pontapé inicial, mas que um processo de investigação deve ser comandado por outras pessoas. Ele disse que espera, inclusive, uma pressão de fora para dentro do Congresso. Vasconcelos afirmou ainda não acreditar que será expulso do PMDB. Também disse que não pedirá para deixar o partido. "O que eu quero é uma reforma política. Eu só admito mudar de partido dentro de uma reforma." Ele afirmou que não acredita que será colocado para fora da legenda, pois os integrantes do partido respeitam sua história. "O tom da nota (divulgada pela executiva do PMDB) deixa claro que eles não vão me expulsar." Ele afirmou também que a eleição de políticos tradicionais como José Sarney (PMDB-AP) para a presidência do Senado o motivou a dar a entrevista para a revista.