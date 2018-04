Jarbas quer limitar indicação partidária em estatais

Depois de criticar as indicações políticas para cargos públicos, o senador peemedebista Jarbas Vasconcelos (PE) anunciou nesta terça-feira, 3, em discurso no plenário do Senado, que vai apresentar projeto de lei para proibir que as diretorias financeiras de empresas estatais possam ser ocupadas por indicações partidárias. "A classe política, se tivesse bom senso, deveria ficar a quilômetros de distância de qualquer diretoria financeira", afirmou. Veja Também: Veja a íntegra do discurso de Jarbas Vasconcelos Entenda a polêmica do Real Grandeza, o Fundo de Furnas Opine: Jarbas deve deixar o PMDB? Veja as declarações polêmicas de Jarbas Segundo sua proposta, o cargo seria ocupado com exclusividade por funcionários de carreira das empresas estatais e autarquias. Além disso, o senador disse que vai propor que os nomes de diretores dessas instituições sejam aprovados pelo Senado, a exemplo do que ocorre com os dirigentes das agências reguladoras.