Jarbas: Orçamento demonstra 'degradação' da política O senador Jarbas Vasconcelos (PMDB-PE) afirmou hoje, em discurso na tribuna do Senado, que o Orçamento Geral da União é outra demonstração da "degradação do exercício da política" no Congresso. "O Parlamento não pode continuar sendo um mero atravessador de verbas públicas, com emendas liberadas às vésperas das votações que interessam ao governo", disse. Segundo ele, as distorções acontecem na elaboração e ao longo da discussão e votação do orçamento. "E quando o dinheiro deveria ir para as obras prioritárias nos municípios, escorre pelos esgotos da corrupção e dos desvios, muitas vezes, com a participação dos ordenadores de despesas do Poder Executivo, indicados pelos partidos", afirmou.