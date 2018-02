Jarbas anuncia pré-candidatura ao governo de PE

De acordo com o peemedebista, o apelo de Serra teve importância, mas a decisão - Jarbas havia reiterado não ter vontade nem disposição para se candidatar - foi tomada depois de ouvir o povo, nas ruas. "Vou disputar o governo porque os pernambucanos me pediram." Decisão tomada, ele vai disputar o cargo com o governador Eduardo Campos (PSB), que conta com o apoio do governo federal e da maioria dos prefeitos do Estado.

Ainda sem a composição da chapa majoritária - apenas o senador Marco Maciel (DEM) foi confirmado como candidato à reeleição no Senado - Jarbas, dissidente do PMDB nacional, com quem mantém "uma relação azeda", afirmou que, se necessário, irá usar a legenda do partido e procurar a direção nacional em busca de recursos para a sua campanha. "Temos que buscar recursos pelo caminho legal e, se preciso, vou buscar com a direção que contestei publicamente."

Indagado, disse não temer ser identificado como "anti Lula" - o que poderia atrapalhar Serra. Afirmou ter sido eleito senador para fazer oposição ao governo. "Nas democracias funciona assim, quem ganha governa e quem perde vai para a oposição, fiscalizar", disse ele, ao afirmar que nunca deixou de votar projetos do governo por "picuinha".