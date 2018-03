Jarbas aguarda definição de Serra para discutir apoio

Em novembro do ano passado, Serra pediu a Jarbas, que já governou Pernambuco em dois mandatos, que fosse candidato de oposição ao governador Eduardo Campos (PSB), cuja reeleição é dada como certa pelas pesquisas eleitorais. Com Jarbas candidato, independente do resultado da eleição estadual, Serra terá um palanque em Pernambuco.

De acordo com a assessoria do senador, Serra ficou de procurá-lo para uma conversa a fim de definir rumos e estratégias em Pernambuco.

Jarbas, que não tem demonstrado empolgação com a ideia de disputar o governo estadual, pretende se reunir com os representantes da oposição no Estado - PMDB, PSDB, DEM, PPS e PMN - para definir o caminho a ser trilhado este ano. O mandato do peemedebista no Senado se estende até 2014.