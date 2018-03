Jaques Wagner visita Lula na praia de Inema, na Bahia Três dias depois de chegar à Praia de Inema, na Base Naval de Aratu, em Salvador, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu a visita do governador baiano, o também petista Jaques Wagner, na manhã de hoje. Já bastante corado, depois do fim de ano em Fernando de Noronha e dos dias de descanso na Bahia, o presidente passeou pela praia de sunga azul, ao lado da primeira-dama Marisa Letícia, e do governador. Wagner, por outro lado, mostrou-se não muito adepto a praias, ao aparecer bem pálido, vestindo uma sunga branca. Por volta das 10h30, os três já estavam na praia. Sem se importar com os jornalistas, que mais uma vez não puderam passar do píer da Praia de São Tomé de Paripe, a cerca de um quilômetro do ponto usado pela família presidencial, Lula passou protetor solar na mulher antes de mergulhar com o governador. Os dois passaram quase uma hora conversando, sozinhos, no mar. Depois, Wagner ainda se juntou à família no almoço e deixou o local às 14 horas. De acordo com a assessoria do governador, o convite para que ele passasse a manhã com Lula partiu do próprio presidente, de quem é amigo há três décadas. Oficialmente, a conversa girou em torno de amenidades, com pitadas políticas, "o que seria natural entre um presidente e um governador, ainda que sejam amigos de longa data", segundo o chefe da comunicação, Ernesto Marques. Até o início da noite de hoje, Wagner não havia se pronunciado sobre o encontro.