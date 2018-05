Jaques Wagner recebe carta de senadores pedindo apoio de Dilma a novas eleições em outubro

BRASÍLIA - O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) entregou na manhã desta quinta-feira, 28, ao ministro Jaques Wagner uma carta de duas páginas pedindo à presidente Dilma Rousseff apoio a uma Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que prevê a antecipação de eleição presidencial para outubro deste ano. Em entrevista após o encontro, o senador relatou que a proposta foi apresentada na quarta, 27, ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e agora deverá ser discutida por Wagner e Dilma. A carta é assinada por 11 senadores.

"É do mais alto cargo da República que deve vir o apoio decisivo a essa proposta (...), que tem o condão de unificar o País para sairmos do impasse que paralisa a economia e impõe incertezas ao Brasil e aos brasileiros pelo que se desenha no processo de impeachment, que se arrasta no Congresso Nacional e pode agravar ainda mais esse cenário", destaca um trecho da carta. "Apelamos à Vossa Excelência em favor de uma posição altiva de apoio a uma saída da crise pelo voto popular, para que se reconheça a gravidade do momento e se coloque à disposição do povo brasileiro, acatando soberana decisão do Congresso Nacional pela convocação de novas eleições presidenciais", acrescenta.

Na entrevista, Randolfe disse que o objetivo da proposta não é protelar o processo de impeachment. Ele afirmou ainda que há espaço em setores do Congresso para propor à presidente que, por meio de um projeto de resolução, sugira um referendo simultâneo às eleições municipais de outubro sobre a continuidade ou não do mandato de Dilma.

A proposta feita na carta já está sendo discutida pelo Palácio do Planalto. A equipe da presidente Dilma, no entanto, sempre avaliou que a proposta de antecipar as eleições não deveria partir formalmente do governo, que demonstraria assim fraqueza no atual processo do impeachment.