Jaques Wagner lança programa de rádio O governador baiano, Jaques Wagner (PT), lançou ontem o programa de rádio Conversa Com o Governador, nos moldes do Café Com o Presidente, transmitido às segundas-feiras. O programa de Wagner irá ao ar às terças-feiras. Na estréia, o governador falou sobre a divisão da Bahia - posicionando-se contra -, a adesão ao Pronasci e o fim do contrato entre o governo estadual e o Bradesco.