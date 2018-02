Jaques Wagner lança 'Conversa com o governador' na BA O governador da Bahia, Jaques Wagner (PT), lançou hoje em Salvador o programa de rádio "Conversa com o Governador". Elaborado nos moldes do "Café com o Presidente", gravado semanalmente pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o "Conversa com o Governador" será distribuído às terças-feiras pelo site www.comunicacao.ba.gov.br e vai ter duração de entre seis e oito minutos. "A idéia é prospectar os assuntos de maior interesse da população e discuti-los no programa. À medida que as transmissões forem sendo realizadas, a interatividade com o público deve aumentar", afirmou Wagner. No programa de estréia, exibido na solenidade de lançamento, o governador falou sobre a divisão da Bahia - posicionando-se contra -, a adesão do Estado ao Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci) e o fim do contrato entre o governo e o Bradesco, anunciado semana passada, em prol do Banco do Brasil. Segundo a assessoria do governo, uma das intenções da iniciativa é passar a divulgar diretamente as ações que o Executivo promoveu e que ainda não anunciou. Apesar de ter assumido há mais de dez meses, o governo só anunciou hoje as agências de publicidade vencedoras da licitação realizada pelo Estado.