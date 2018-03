Jaques Wagner fica de fora de 1º debate na TV na Bahia O primeiro debate televisado entre os candidatos ao governo da Bahia, que será realizado em 11 de agosto, não contará com a presença do atual governador e candidato à reeleição, Jaques Wagner (PT). Ele lidera as pesquisas de intenção de voto no Estado. Segundo o último levantamento, feito pelo Vox Populi, o governador tinha 41%, contra 32% de Paulo Souto (DEM) e 9% de Geddel Vieira Lima (PMDB), os dois principais concorrentes.