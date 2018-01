Jaques Wagner diz que Ciro Gomes é um 'bom candidato'

O ex-governador da Bahia Jaques Wagner (PT), apontado como possível substituto de Luiz Inácio Lula da Silva na disputa presidencial caso o ex-presidente seja impedido pela Justiça, afirmou, nesta quarta-feira, 1º, que Ciro Gomes (PDT) é um "bom candidato". Ciro, que já se apresenta como pré-candidato à República, esteve com Wagner em Salvador, nesta quarta.

Na conversa, o petista defendeu a criação de uma “Marcha pela Civilização” com o objetivo de combater o obscurantismo.

"Fiquei contente com a visita e com o nosso encontro. Ciro é grande quadro da política nacional e um bom candidato, que pensa o Brasil a partir de um projeto nacional. A ele pude dizer isso tudo e mais: que a nossa tarefa principal é construir pontes que possibilitem a maior unidade do campo progressista. Nessa tarefa todos são bem vindos e igualmente importantes. Não podemos somente assistir o crescimento do obscurantismo; é preciso reagir e juntar o país em um tipo de Marcha pela Civilização", disse Wagner.

O encontro, segundo a assessoria de Ciro, ocorreu a pedido do petista na sede da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, comandada por Wagner. O pré-candidato do PDT está na Bahia desde ontem para uma série de palestras e entrevistas. Quando soube que Ciro estava na cidade Wagner o convidou para um almoço “de amigos”. Os dois foram ministros durante o governo Lula.

O partido de Ciro integra o governo estadual, de Ruy Costa (PT). A sigla tem o comando da Secretaria de Agricultura e da Companhia Baiana de Pesquisa Mineral.