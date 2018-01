Jaques Wagner deve assumir a Defesa

Brasília - O Ministério da Defesa deverá ser o destino do governador da Bahia, Jaques Wagner (PT). A presidente Dilma Rousseff já conversou com ele, disse que está interessada em desenvolver os projetos da Calha Norte (nas fronteiras da Amazônia) e em fortalecer e modernizar as Forças Armadas. Ela perguntou ainda como é a relação dele com os militares. Ouviu que é boa, solidificada durante os oito anos de mandato. Wagner estudou no Colégio Militar, no Rio de Janeiro.

Wagner vinha sendo cotado para assumir o Ministério das Comunicações, com a missão de ser uma ponte do governo com os meios de comunicação. Mas houve pressão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para que Dilma nomeasse o atual ministro Ricardo Berzoini (Relações Institucionais) para o lugar de Paulo Bernardo, que deixará o governo, de acordo com informações de assessores do Palácio do Planalto. Lula considera que Berzoini é um dos poucos perfis que tocariam o projeto de fazer a regulação econômica da mídia, um sonho do PT reforçado pelo ex-presidente nos últimos anos.

Wagner ainda espera um telefone da presidente Dilma Rousseff confirmando o convite.