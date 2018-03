Jaques Wagner defende royalties para Estados pobres O governador da Bahia, Jaques Wagner (PT), defendeu que os Estados mais pobres do País, conforme o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), sejam mais beneficiados pela distribuição dos royalties do petróleo extraído da camada pré-sal. "O Piauí tem menos população que a Bahia, mas se o Piauí é mais pobre que a Bahia, é razoável que receba alguma coisa a mais nessa distribuição", disse ele, na edição de hoje do seu programa semanal de rádio, o Conversa com o Governador.