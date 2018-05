Jaques Wagner defende renúncia de Temer se Dilma vencer votação sobre impeachment em plenário no domingo

BRASÍLIA - O ministro-chefe do Gabinete da Presidência da República, Jaques Wagner, afirmou na noite desta segunda-feira, 11 que, se Dilma derrotar o processo de impeachment contra ela no plenário da Câmara, como o governo acredita, o vice-presidente Michel Temer, “depois de assumir a conspiração”, tem de renunciar. “Se Temer for desmentido no domingo, só sobraria a ele renúncia ao cargo”, declarou o ministro após salientar que a postura de Temer ao divulgar áudio em que fala como se a Cãmara já tivesse autorizado a abertura do processo contra a presidente, foi “deplorável”, que “macula” a sua história, mas “rasga a fantasia do patrocinador do golpe”. E ironizou: “eu imagino que ele possa ter feito esta declaração vestido de faixa presidencial em frente ao espelho”.

Segundo Wagner, a presidente Dilma “ouviu todo o áudio” e ficou “perplexa” com a fala do vice-presidente. O ministro ressalva, no entanto, que na verdade, não acredita em um simples erro na divulgação do áudio, mas que houve um “pretenso vazamento”, com intenção de se colocar frente à população e “criar um clima de já ganhou”. Ele lembrou que, assim como o áudio, a carta distribuída por Temer, no final do ano, quando ele disse que era “vice decorativo”, também foi “deplorável”. Depois de lembrar que Temer nunca anunciou rompimento com Dilma, Wagner disse que, se a intenção com este gesto de divulgar o áudio falando de seus planos de governo, era de conseguir impacto favorável ao impeachment na comissão, o que se conseguiu foi “um tiro de misericórdia”. E lembrou que ele deveria ter seguido o exemplo de Itamar Franco que, de fato, ficou recolhido, enquanto o processo de Fernando Collor tramitava.

Indagado se ainda haveria alguma possibilidade de Dilma e Temer manterem uma “relação educada” o ministro respondeu: “não há educação para conspiradores. Não reconheço qualquer código de ética a alguém quem, na luz do dia conspira”. Para ele, “não tem como” restabelecer qualquer ponte entre os dois.

Jaques Wagner citou o ato organizado por artistas no Rio de Janeiro, para anunciar que o movimento contra o impeachment é “bem mais amplo” que a defesa do PT. Comparou ainda as manifestações governistas às diretas já. Por fim , o ministro pregou uma “repactuação nacional” e disse que “não cabe rancor e raiva” após o processo de impeachment ser “enterrado” no plenário, no domingo. E emendou: “após a votação de domingo, espero humildade aqui e bom senso lá”.

O ministro reconhece que os outros nove pedidos de impeachment que estão esperando por tramitação na Cãmara podem ser levados a diante. “Mas só se quiserem atrapalhar o Brasil”, emendou ele.

Comissão. Wagner disse ainda que o resultado da comissão que recomendou a admissibilidade do processo de impeachment por 38 a 27 votos está dentro das expectativas do governo e que a presidente Dilma Rousseff recebeu o número com tranquilidade. Segundo ele, a conta interna do Planalto apontava entre 27 e 31 ou 32 votos contrários o parecer do deputado Jovair Arantes (PTB-GO).

Wagner avaliou que o governo poderia ter 29 votos, já que o deputado Washington Reis (PMDB-RJ) não pode comparecer por motivos de saúde e foi substituído por por Laudívio Carvalho (SD-MG), favorável ao relatório. Já o deputado Bebeto Galvão (PSB-BA), contrário ao impeachment, segundo o ministro, não votou nesta segunda-feira para não contrariar a orientação do partido e foi substituído por Bruno Araújo (PSDB-PE), que votou a favor.

Já no plenário, a avaliação do ministro é que o governo terá entre 207 e 208 votos em plenário, com uma projeção a até 213 votos contrários ao impeachment, bem acima dos 172 votos necessários para barrar o processo.