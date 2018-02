Jaques Wagner defende apoio do PT a Campos em 2018 O governador da Bahia Jaques Wagner (PT) disse em entrevista à revista Veja desta semana que o PT deve apoiar o atual governador de Pernambuco Eduardo Campos (PSB) nas eleições presidenciais de 2018. "Eduardo pode ser a alternativa para 2018: o grupo se mantém na Presidência, mas com outro partido. É melhor entregar para um aliado do que perder para um adversário ou um ex-aliado. É disso que eu tento convencer o PT, mas não está fácil", disse. Ele também avaliou que a presidente Dilma Rousseff, o senador Aécio Neves e Marina Silva devem estar disputando as eleições presidenciais em 2014.