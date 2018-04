Jaques Wagner aproveita últimos dias para inaugurações

Amanhã, Wagner mantém a agenda pelo interior. Pela manhã, visitará o município de Brumado, onde inaugura o posto do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC), que centraliza serviços oferecidos pelo poder público, e depois entrega a reforma da Praça Heráclito Cardoso. As obras, somadas, consumiram R$ 580 mil, segundo o governo. Wagner também anuncia as obras de pavimentação do bairro Santa Tereza, orçadas em R$ 400 mil.

À tarde, o governador viaja para Guanambi, para inaugurar um sistema de esgoto e outro de abastecimento de água, com investimentos somados de R$ 44,4 milhões. Também visita as obras de construção de 500 unidades habitacionais, orçadas em R$ 17 milhões e com entrega prevista para outubro.

Cronograma

Segundo a assessoria do governador, a agenda corrida não foi elaborada por causa do fim da época de inaugurações, mas segue um cronograma de visitas oficiais aos municípios que vem sendo cumprido desde o ano passado. No discurso que fez durante a convenção estadual do PT, no domingo, Wagner citou as viagens - incluindo uma, há poucas semanas, ao município menos populoso no Estado, Catolândia (3 mil habitantes), onde foi inaugurar um sistema de abastecimento de água.

As inaugurações no sudoeste baiano tendem a ser as últimas de Wagner antes da eleição. Isso porque na sexta-feira, último dia no qual estaria autorizado a promover entregas de obras, o governador participa dos festejos ao 2 de julho, principal data cívica do Estado, que marca a batalha da independência na Bahia, ocorrida em 1823, em Salvador.