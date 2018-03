Jaques Wagner aprova moção de apoio a Vannuchi

A decisão do governo e a moção foram expostas pelo secretário Nelson Pellegrino na tarde de hoje, durante a realização da mesa Direitos Humanos no Século 21 e as Questões dos Desaparecidos Políticos, que integra o Fórum Mundial Social Temático Bahia, em Salvador.

De acordo com o documento, Vannuchi tem ampla e correta atuação à frente da secretaria, e a Comissão Nacional da Verdade "precisa ser institucionalizada para que se possa recuperar o atraso histórico em que se encontra o Brasil, naquilo que se relaciona com as violações dos direitos humanos, com os crimes e atrocidades que foram praticados em nome da ditadura militar."

Sobre a fiscalização sobre os meios de comunicação, a moção afirma que "já passou o tempo de se tornar efetivo o controle social aos abusos que os veículos cometem", principalmente "aqueles que decorrem de concessão de serviço público, especialmente de radiodifusão e de televisão".