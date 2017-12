Jaques Wagner anuncia últimos três secretários na BA Depois de sucessivos adiamentos - o primeiro anúncio estava marcado para segunda-feira - o governador eleito da Bahia, Jaques Wagner (PT), apresentou nesta quinta-feira os últimos três secretários que integrarão seu governo a partir de 1º de janeiro. O novo secretário de Administração será o atual superintendente do Instituto Pedro Ribeiro de Administração Judiciária (Ipraj), Manuel Vitório Filho. Assume a pasta de Planejamento o economista e atual coordenador da equipe de transição de Wagner, Ronald Lobato. Para Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, o governador eleito escalou Ildes Ferreira de Oliveira, professor de Sociologia da Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs). Wagner havia prometido incluir pelo menos um nome de Feira de Santana, segundo mais populoso município baiano, no primeiro escalão de seu governo. De acordo com assessores do novo governo, os atrasos nos anúncios foram motivados pela resistência de alguns convidados em aceitar os cargos.