Jaqueline Roriz teria recebido mais dinheiro de Durval

BRASÍLIA - O procurador-geral da República, Roberto Gurgel, disse nesta segunda-feira, 14, que a deputada federal Jaqueline Roriz (PMN-DF) teria recebido outros repasses do ex-secretário de Relações Institucionais do Distrito Federal Durval Barbosa, além do dinheiro que aparece no vídeo recentemente revelado pelo portal Estadão.com.br.

Segundo Gurgel, Durval disse, em depoimento ao Ministério Público, que os recursos entregues à Jaqueline não ficaram restritos apenas aos que aparecem nas imagens. "Ele (Durval) se referia àquelas imagens e faz referências de que teria havido outros pagamentos", afirmou Gurgel. O procurador-geral disse ainda que o Ministério Público tem poucas dúvidas sobre a origem desses recursos. "Tudo aponta no sentido de que seja ilícita (a origem)", afirmou.

De acordo com Gurgel, Durval contou em depoimento que o dinheiro transferido para Jaqueline Roriz foi "uma retribuição para sua campanha eleitoral". "O contexto da Caixa de Pandora de modo geral se relaciona à campanha eleitoral", disse o procurador, referindo-se à operação da Polícia Federal que revelou o esquema do "mensalão do DEM" no Distrito Federal. Segundo Gurgel, o relato de Durval sobre Jaqueline Roriz "não é rico em detalhes", por isso será necessário aprofundar as investigações.

Vídeo. O vídeo revelado recentemente pelo Estadão.com.br mostra Jaqueline Roriz recebendo dinheiro das mãos de Durval Barbosa, que foi o delator do "mensalão do DEM". A investigação do esquema de corrupção levou à prisão do então governador do DF José Roberto Arruda.