Jaqueline Roriz tem alta médica

A deputada Jaqueline Roriz (PMN-DF) teve alta médica na manhã deste sábado. Ela foi internada na quinta-feira com infecção renal e febre alta. Segundo a assessoria, a parlamentar já está em casa e passa bem.

Jaqueline Roriz reapareceu na Câmara na quarta-feira depois de um mês longe da Casa. A deputada estava sem trabalhar desde que o estadão.com.br divulgou vídeo no qual ela aparece recebendo um pacote de dinheiro do delator do mensalão do DEM, Durval Barbosa. A parlamentar está sendo investigada pelo Conselho de Ética.

Sua defesa, porém, quer a absolvição com o argumento de que a gravação foi realizada em 2006, quando ela ainda não era deputada.