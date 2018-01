Jaqueline Roriz retorna à Câmara para apresentar defesa A deputada federal Jaqueline Roriz (PMN-DF) retorna à Câmara pela primeira vez desde as denúncias de envolvimento no mensalão do DEM. Ela chegou na tarde de hoje acompanhada de assessores e seguranças ao Conselho da Ética. A expectativa é de que ela entregue o restante de sua defesa e fale com a imprensa na saída.