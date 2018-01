Jaqueline Roriz pede vídeo completo no STF A deputada federal Jaqueline Roriz pediu hoje no Supremo Tribunal Federal (STF) para ter acesso ao vídeo completo e periciado pela polícia no qual ela aparece recebendo dinheiro do delator do esquema do mensalão do DEM, Durval Barbosa. Advogado da parlamentar, Herman Barbosa disse que a defesa tem o vídeo que foi veiculado em primeira mão pelo portal do ''Estadão''. "Esse vídeo não serve para manifestação jurídica e política da deputada", afirmou.