Jaqueline Roriz é internada em clínica de Brasília A deputada federal Jaqueline Roriz (PMN-DF) está internada em uma clínica particular de Brasília. Ela deu entrada na tarde de hoje com um quadro de infecção renal. A internação ocorre no dia seguinte à parlamentar voltar ao trabalho na Câmara. A deputada esteve fora das atividades parlamentares um mês desde que foi divulgado um vídeo no qual ela recebe dinheiro do delator do mensalão do DEM, Durval Barbosa.