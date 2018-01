Jaqueline Roriz 'desaparece' e será notificada pelo Diário Oficial

Brasília - De licença médica da Câmara, a deputada Jaqueline Roriz (PMN-DF) também não foi encontrada em sua residência para receber a notificação da Corregedoria da Casa de que está sendo investigada. Com o "desaparecimento" da colega, o corregedor Eduardo da Fonte (PP-PE) determinou que ela seja notificada pelo Diário Oficial, o que acontecerá na segunda-feira, 21.

O processo contra a deputada chegou a Corregedoria na quarta-feira. Por três vezes funcionários do órgão foram até a residência da parlamentar, mas foram informados que ela não estava. A notificação é o primeiro passo do processo. Depois que a deputada for notificada ela terá cinco dias úteis para apresentar sua defesa. Como isso só vai acontecer na segunda, Jaqueline Roriz terá até o dia 28 para apresentar sua versão dos fatos à Corregedoria. Somente depois da defesa Fonte poderá preparar seu parecer pedindo que a Mesa remeta esta investigação ao Conselho de Ética, na qual já tramita uma representação do PSOL.

Jaqueline Roriz foi flagrada em vídeo recebendo um pacote de dinheiro do ex-secretário de Relações Institucionais do DF Durval Barbosa. A gravação foi divulgada em primeira mão no início deste mês pelo portal Estadão.com.br. Em nota, a deputada afirma que o dinheiro era de caixa dois da campanha eleitoral dela em 2006, quando se elegeu para a Câmara Legislativa do DF.