Janot se reúne com Temer para tratar de questões orçamentárias do MP

Brasília - O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, se encontrou com o vice-presidente da República, Michel Temer, na manhã desta quinta-feira, 26. O encontro foi realizado na residência oficial da vice-presidência, o Palácio do Jaburu, e serviu para tratar de questões orçamentárias do Ministério Público, segundo a assessoria da PGR. Havia previsão de nova reunião nesta tarde, mas esse encontro não deve ocorrer, pois Temer deve viajar.

Os dois não conversaram sobre os inquéritos contra políticos investigados na Operação Lava Jato, segundo assessores. Os pedidos de investigação contra parlamentares devem ser encaminhados ao Supremo Tribunal Federal (STF) nos próximos dias. Na quarta à noite, Janot teve um encontro com o ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, na sede da PGR.

Janot procurou Temer nesta manhã para falar da necessidade de aprovação dos recursos previstos no Orçamento para garantir reajustes salariais no MP. Servidores do Ministério Público estão em greve desde o início do mês e, antes de procurar o vice-presidente, o procurador teve uma reunião com representantes de sindicatos para tratar do tema.

Segundo a PGR, uma nova reunião com Temer estava prevista para esta tarde. O encontro, no entanto, não deve acontecer, pois o vice-presidente se dirigiu à base aérea no início desta tarde para embarcar para São Paulo. (Colaborou Tânia Monteiro)