Janot pede inquérito para investigar Romário, Jutahy Júnior e Rodrigo Maia, segundo revista

O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, teria pedido ao Supremo Tribunal Federal (STF) a abertura de novos inquéritos para investigar políticos até então ainda não citados na Operação Lava Jato, entre eles o senador Romário (PSB-RJ) e os deputados Jutahy Júnior (PSDB-BA) e Rodrigo Maia (DEM-RJ). A informação consta em reportagem publicada na edição deste fim de semana da revista Época.

A publicação informa que os três nomes surgiram em mensagens trocadas pelos celulares de Marcelo Odebrecht, preso há um ano em Curitiba, e do empreiteiro Léo Pinheiro, da OAS. Ainda conforme a Época, os três parlamentares, todos da oposição do governo Dilma, devem ser investigados pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. A reportagem revela, ainda, que o pedido de abertura de inquérito contra Romário, Jutahy Júnior e Rodrigo Maia foram encaminhados ao ministro e relator da Lava Jato, Teori Zavascki, que por sua vez pode submeter a decisão ao presidente do STF, Ricardo Lewandowski, se julgar não haver relação direta com os desvios da Petrobras.