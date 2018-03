Janot e Gilmar não participam de debate sobre abuso de autoridade

BRASÍLIA - O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e o procurador-geral da República (PGR), Rodrigo Janot, não vão participar da sessão extraordinária no Senado destinada ao debate do projeto de lei sobre o abuso de autoridade, nesta quarta-feira (23).

A assessoria de Gilmar afirmou que o ministro não comparecerá porque acaba de voltar de viagem ao Uruguai, onde viajou em missão especial como presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Já a assessoria de Janot disse que o procurador-geral não virá porque está participando de uma sessão no STF.

Prevista para começar às 11 horas, a sessão extraordinária do Senado ainda não começou. Os presidentes da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Cláudio Lamachia, e da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), João Ricardo dos Santos, participarão das discussões sobre o projeto com os senadores.