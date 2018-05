Janot diz que mensalão e Lava Jato eram operação única para lesar cofres públicos

Boston (EUA) - O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, disse estar convencido de que o mensalão e a Lava Jato foram uma "operação única, articulada para lesar os cofres públicos". Janot participa na manhã desta sexta-feira, 22, da Brazil Conference, realizada pela Universidade Harvard e pelo Massachusetts Institute of Technology (MIT).

"Os fatos mostram que a operação revelada pela Ação Penal 470 (mensalão) e a Lava Jato estão interligados. O mensalão era a ponta do iceberg", afirmou Janot. Ele também defendeu o recurso da delação premiada para o avanço das investigações. "21% das colaborações premiadas na Lava Jato são de pessoas presas", afirmou.

O PGR refutou a tese de que a crise política e econômica que o Brasil enfrenta hoje tenha sido gerada pela investigação dos escândalos de corrupção. "O que aconteceu é que descobrimos um descomunal esquema de corrupção. Um círculo nada virtuoso: o poder político facilita acessos a recursos. E quanto mais acesso a recursos se tem, mais se tem poder político", disse. "Quanto à economia, acreditamos que os investidores querem segurança e transparência".

Sobre a crise no Brasil, disse que só é possível ter uma certeza, a de que "um dia ela acaba". Apresentado como um "pilar que pode sustentar a democracia no Brasil", Janot faz uma palestra de 25 minutos e depois responderá a perguntas do público. /COLABOROU BETO MORAES, ESPECIAL PARA O ESTADO