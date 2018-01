Janot diz desconhecer novos fatos sobre Anastasia na Lava Jato

Brasília - O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, disse nesta tarde que não tomou conhecimento de novos fatos envolvendo a investigação do senador Antônio Anastasia (PSDB-MG) na Operação Lava Jato. "Não conheço", respondeu Janot, ao ser questionado pelo Broadcast. Ele também negou que exista qualquer divergência entre a Procuradoria-Geral da República (PGR) e a Polícia Federal neste caso, ao deixar evento organizado no Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Na semana passada, Janot enviou ao Supremo Tribunal Federal (STF) um ofício no qual solicita o arquivamento das apurações a respeito do tucano. No início desta semana contudo, a Polícia Federal pleiteou que a investigação permaneça aberta devido ao surgimento de "novos fatos" a respeito do senador. O Broadcast apurou que procuradores não tinham conhecimento do material ao solicitar o arquivamento da investigação.

A PF encaminhou ao gabinete do ministro Teori Zavascki, relator da Lava Jato no STF, material que contém uma denúncia feita por uma "cidadã comum", na qual é descrito o endereço de uma residência em Belvedere, bairro de Belo Horizonte, onde um dos mensageiros do doleiro Alberto Youssef teria supostamente efetuado pagamento em dinheiro a um político que os investigadores apuram se é Anastasia. O nome do tucano surgiu na Lava Jato após depoimento do ex-policial federal Jayme Oliveira, conhecido como Careca, que relatou ter feito a entrega a um político "parecido" com Anastasia. Youssef nega ter ordenado a entrega de dinheiro para o tucano.

Mesmo após pedido de Janot, o caso ainda não foi arquivado, pois depende de um despacho do ministro Teori Zavascki. Diante do material da PF, Zavascki abriu vista para o Ministério Público se manifestar.