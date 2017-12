Janene presta depoimento na PF e nega acusações O ex-deputado e ex-líder do PP José Janene prestou depoimento na manhã desta sexta-feira, 2, na Polícia Federal em Londrina, no Paraná, segundo informação da Globonews. Apontado como um dos principais envolvidos no escândalo do ´mensalão´, ele foi ouvido no inquérito que apura lavagem de dinheiro e sonegação fiscal. A PF investiga a origem de depósitos suspeitos feitos nas contas de parentes e assessores do ex-deputado. Janene negou todas as acusações e disse que já prestou todos os esclarecimentos em outro inquérito do Supremo Tribunal Federal (STF). O delegado de Londrina vai pedir a cópia do processo. No início do mês, o ex-parlamentar se aposentou com direito a receber da Câmara dos Deputados um benefício de R$ 12.847,20. Ele terá direito a 100% do valor da remuneração de um deputado porque alegou problemas de saúde. Mensalão No fim do ano passado, Janene foi absolvido na Câmara dos Deputados por suposto envolvimento no esquema do mensalão - dinheiro pago a parlamentares para votarem a favor de projetos do governo. Ele foi acusado de receber R$ 4 milhões de contas do empresário Marcos Valério Fernandes de Souza. Janene admite ter recebido R$ 700 mil, que diz terem sido usados para pagar o advogado na defesa do ex-deputado Ronivon Santiago (AC) também do PP, que teve o mandato cassado pela Justiça Eleitoral por compra de votos. O esquema do mensalão - pagamento de uma suposta mesada a parlamentares para votarem a favor de projetos do governo - foi denunciado por Roberto Jefferson, então deputado pelo PTB e presidente da legenda, que acabou sendo cassado por conta de seu envolvimento. Segundo ele, os pagamentos mensais chegavam a R$ 30 mil e o esquema de repasse do dinheiro era feito através de movimentações financeiras do empresário Marcos Valério.