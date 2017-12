Janene não vai depor no Conselho de Ética O deputado José Janene (PP-PR) avisou ao Conselho de Ética da Câmara que não vai depor na sessão desta quarta-feira, como estava marcado, dentro do processo de perda do seu mandato por suposto envolvimento no esquema do mensalão. Janene, que está em Brasília, esteve nesta manhã no serviço médico da Câmara, para fazer uma avaliação do seu estado de saúde. O deputado tem uma doença no coração já atestada por uma junta médica da Câmara e por causa disso vem adiando desde o ano passado o seu depoimento no Conselho. No ofício que encaminhou ao Conselho de Ética, o advogado de Janene, Marcelo Leão, afirma que os médicos não deram garantia de que não haveria risco de problemas de saúde ao deputado e que por isso ele não iria depor. Três médicos tinham sido destacados para acompanhar toda a sessão do Conselho de Ética e prestar qualquer assistência, se necessária, a Janene.