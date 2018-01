Janene fracassa em nova tentativa de suspender processo O deputado federal licenciado José Janene (PP-PR) fracassou, nesta quinta-feira, na tentativa de suspender o processo por quebra de decoro parlamentar que tramita contra ele no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. O plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou por unanimidade uma ação proposta pelo parlamentar com o objetivo de paralisar o processo que pode levar à cassação por suposto envolvimento no mensalão. A defesa de Janene esforçou-se para tentar convencer os ministros do STF e disse que o tribunal era a última trincheira a qual o congressista poderia recorrer. O advogado do deputado fez uma sustentação oral no plenário do Supremo, na qual afirmou que Janene está com cardiopatia séria. Segundo o advogado, por causa do problema de saúde, ele fica ofegante ao subir degraus e perde o fôlego ao falar uma frase mais longa. De acordo com a defesa, Janene não tem condições de saúde de enfrentar uma audiência no Conselho de Ética. O advogado fez referência à recente notícia publicada na imprensa, com fotos, sobre a participação do congressista em eventos como churrasco. "A cardiopatia não é uma doença que impede o contato social", afirmou. O relator da ação no STF, ministro Gilmar Mendes, concluiu que no caso não há ofensa ao direito de defesa do deputado. Ele observou que o parlamentar pode ser defendido por seu advogado. "O acompanhamento dos atos e termos do processo é função ordinária do profissional da advocacia, no exercício da representação do seu cliente, sendo ele, ao menos presumivelmente, perfeitamente habilitado para fazê-lo com articulação das razões de fato e de direito que sejam pertinentes à defesa do constituinte", afirmou o ministro. Os outros nove ministros do tribunal acompanharam o voto de Mendes.