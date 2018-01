'Jamais participaria de qualquer atitude golpista', diz Perillo

São Paulo - O governador de Goiás, Marconi Perillo (PSDB-GO) disse a jornalistas ao deixar um evento na capital paulista que ele "jamais participaria de qualquer atitude golpista". Ao ser questionado que essa é justamente a reclamação do governo sobre as falas da oposição em torno de impeachment e a defesa de novas eleições, Perillo logo emendou.

"Não estou dizendo que o PSDB tem sido golpista, estou dizendo que eu não participaria de qualquer atividade que pudesse cheirar a isso e tenho certeza que o Aécio não faria, nem o PSDB nem o DEM."

O governador disse que qualquer desfecho de afastamento de governante deve passar pela legislação, mas admitiu que o clima político é desfavorável ao governo petista. "Pode até haver algum tipo de clima, mas não vejo condições materiais para que isso possa ocorrer." Entre as críticas e a defesa da legitimidade de Dilma, Perillo comparou sua situação e a do governador paulista Geraldo Alckmin à de Dilma. "A presidente foi reeleita democraticamente, eu fui, o Geraldo foi.

Qualquer assunto relacionado a isso (impeachment) deve ter um fato consumado."

Em maio, Perillo recebeu Dilma para a inauguração de um trecho de ferrovia em Anápolis e fez um discurso elogioso à presidente, chamando-a de estadista. A fala foi duramente criticada dentro do PSDB. "Eu quero dizer à senhora, que onde quer que a senhora esteja amanhã, no futuro, quando a senhora deixar o seu ou os seus governos, quando a senhora descer a rampa do Palácio, a senhora terá, para sempre, um admirador, um amigo, uma pessoa que reconhecerá o gesto de vossa excelência em relação ao meu estado e à nossa querida cidade de Anápolis", disse na ocasião;.