Jairo Jorge, do PT, está na frente em Canoas-RS A apuração em Canoas, na Grande Porto Alegre, era liderada pelo candidato Jairo Jorge (PT), com 52,59% (93.845) dos votos válidos, às 18h41, contra 47,41% (84.618) do candidato Jurandir Maciel (PTB). Neste horário, 95,29% dos votos válidos estavam totalizados, conforme dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).