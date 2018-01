Jader volta ao Senado sob ameaças de Mário Couto

Primeiro, Couto falou das acusações das quais está sendo alvo pelo Ministério Público de desvio de recursos na época em que presidiu a Assembleia Legislativa paraense, entre 2003 e 2007. Admitiu ter "pecado" por omissão: não verificou as assinaturas falsificadas em processos. Mas esbravejou contra quem amplificou as ações do pecador: o Diário do Pará, jornal cujo diretor-presidente é Jader Barbalho Filho. "Todos os paraenses sabem qual foi a sua formação. Todos os paraenses têm conhecimento da sua formação, da sua origem", gritou Couto da tribuna do Senado.

"Se querem briga, vamos para briga, vamos para o pau", anunciou o desafeto de Jader. Ele disse que não fez fortuna com a política - mas já tinha patrimônio declarado em 2006, quando se elegeu, de R$ 598 mil. "Como é possível ser bilionário somente militando na vida pública?", questionou - Jader apresentou em 2010 à Justiça Eleitoral R$ 4,5 milhões de reais em bens.

Em nenhum momento da fala de cerca de 25 minutos, Couto citou nominalmente Jader, um estratagema para que o desafeto pudesse contestá-lo depois. O tucano avisou a José Sarney, presidente do Senado, que amanhã apresentará um novo capítulo da história. O objetivo: levá-lo ao Conselho de Ética. Perguntado depois se iria responder às acusações, Jader apenas sorriu.