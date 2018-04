Jader não receberá ajuda de custo em dezembro O senador Jader Barbalho (PMDB-PA) não terá direito à ajuda de custo no valor de R$ 26,7 mil, devida aos senadores no início e no final de cada ano legislativo. A Assessoria de Imprensa do Senado divulgou nota oficial hoje informando que o peemedebista terá direito, apenas, a quatro diárias de remuneração proporcional, além do reembolso das passagens no trecho Belém-Brasília-Belém, referentes ao deslocamento para tomar posse.