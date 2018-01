Já internado, Youssef fará tomografia e outros exames O doleiro Alberto Youssef foi internado no Hospital Santa Cruz, em Curitiba, neste sábado (29). Ele apresentou febre e dores abdominais e o atendimento médico na superintendência da PF do Paraná, onde está preso, não conseguiu reverter a situação. A informação foi confirmado ao Estado pelo advogado do doleiro, o criminalista Figueiredo Basto. O advogado disse que seu cliente chegou a desmaiar na carceragem.