'Já fiz mudança para São Paulo', diz Padilha

SÃO PAULO - O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, provável candidato do PT ao governo do Estado, disse nesta segunda-feira, 6, que já se mudou para São Paulo e que se prepara para deixar a pasta até o fim do mês.

"Já fiz mudança para São Paulo, já trouxe as coisas que estavam em Brasília de volta para a minha casa", afirmou o petista em seu primeiro evento de 2014, ao inaugurar a Rede Hora Certa no bairro da Lapa, zona oeste da capital paulista.

Segundo Padilha, a presidente Dilma Rousseff avisou os ministros que irão concorrer nas eleições deste ano que a saída da pasta deverá acontecer ainda em janeiro. "Desde a reunião do dia 2 de novembro eu me preparei para sair ao longo do mês de janeiro", afirmou o ministro.

Ele negou que tenha começado um regime para estar em forma durante a campanha eleitoral. "Sou ministro da Saúde, é meu papel e responsabilidade fazer exercício físico, ter hábitos saudáveis. O único regime que eu tenho é de andar muito, de trabalho", brincou.

Padilha disse que, à frente do Ministério da Saúde, ainda está focado neste mês na continuidade do programa Mais Médicos e na preparação da campanha de vacinação contra HPV para adolescentes.

Ao lado do prefeito de São Paulo, Fernando Haddad (PT), na inauguração do Rede Hora Certa, Padilha enalteceu a gestão do petista na capital dizendo que o programa Hora Certa foi uma "ideia inovadora" de Haddad para o Sistema Único de Saúde (SUS).

Ele reiterou ainda que a cidade de São Paulo ampliou a parceria com o governo federal na área da saúde durante a gestão de Haddad. "Por muitos anos São Paulo não buscou ter as UPAs 24 horas. São Paulo agora vai poder ter porque o prefeito Fernando Haddad apresentou o projeto", disse o ministro.