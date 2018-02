Já dura mais de 3 h julgamento do STF sobre 'ficha suja' Já dura mais de três horas o julgamento em que o Supremo Tribunal Federal (STF) decidirá se políticos com processos na Justiça podem se candidatar nas eleições municipais. A expectativa é de que a maioria dos ministros do STF conclua que somente podem ser barrados na disputa eleitoral os políticos condenados sem possibilidade de recurso, apesar do parecer do procurador-geral da República, Antonio Fernando de Souza, que é favorável ao impedimento dos candidatos com a chamada "ficha suja". Em sua manifestação no plenário do STF, Souza defendeu que os políticos com processos na Justiça não devem participar das eleições. "O constituinte estabeleceu que a capacidade de ser votado pode ser restringida quando valores como probidade e moralidade não sejam atendidos pelo candidato", afirmou. Além do procurador-geral, falaram antes de Celso de Mello iniciar a leitura de seu voto advogados de partes interessadas, como a Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), autora da ação julgada hoje pela Corte.