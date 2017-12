Izar é reeleito presidente do Conselho de Ética da Câmara o deputado Ricardo Izar (PTB-SP) foi reeleito na manhã desta quinta-feira para presidir o Conselho de Ética da Câmara para os próximos dois anos. A votação foi secreta: nove votos para Izar e seis para José Eduardo Cardoso (PT-SP). Ricardo Izar reassume o cargo pedindo mais poder para o Conselho de Ética. "Precisamos aumentar um pouquinho o poder do Conselho de Ética. No ano passado chamamos cerca de 300 pessoas para depor no conselho, mas apenas 70 compareceram", observou Izar. O conselho tem apenas o poder de convidar depoentes, e não convocá-los como ocorre com as CPIs.