Izabella reafirma que Ambiente terá corte pequeno A ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira, reafirmou: não se deve esperar grande contingenciamento por parte da pasta porque seu orçamento é pequeno. Ela assegurou hoje, após a criação de um comitê orientador para determinar a responsabilidade sobre o lixo produzido, que não haverá intervenções, por exemplo, no Ibama e no Instituto Chico Mendes. "A área de licenciamentos, o Ibama e o Instituto ficarão preservados. Serão mais objetos de cortes passagens e diárias de todo o Ministério", afirmou.