Ivan Valente é pré-candidato do PSOL à Prefeitura de SP O deputado federal Ivan Valente (PSOL-SP) será o candidato de seu partido na eleição para a Prefeitura de São Paulo neste ano. Sem concorrência dentro da legenda, Valente deve homologar sua candidatura no dia 2 de março, em encontro municipal do PSOL, mas a candidatura só será oficializada em junho, em convenção oficial. Segundo ele, o partido tem interesse em lançar candidatos próprios em outras capitais onde haja nomes com perfil para a disputa. Em Porto Alegre (RS), a candidata será a deputada Luciana Genro; no Rio de Janeiro (RJ), o deputado Chico Alencar; e em Belém, o ex-prefeito Edmilson Rodrigues. "O partido ainda está avaliando nomes em outras cidades", disse Valente. Ex-deputado estadual entre 1987 e 1994, e deputado federal desde 1995, Valente disse que o PSOL pretende ser uma alternativa à esquerda e ocupar o vácuo deixado pelo PT. "Queremos nos colocar como uma alternativa de todo um setor formador de opinião, desesperançado com os desmandos éticos do PT e da oposição, representada pelo PSDB e pelo DEM", declarou. O deputado disse que o PSOL pretende procurar seus tradicionais aliados, como PSTU e PCB, para formar uma eventual aliança, além de movimentos sociais e intelectuais.