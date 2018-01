Ivan Monteiro, do BB, será diretor financeiro da Petrobrás

Além de definição do nome de Aldemir Bendine para a presidência da Petrobrás, o governo decidiu também transferir para a diretoria financeira Ivan de Souza Monteiro, atual vice-presidente de Gestão Financeira e de Relações com Investidores do Banco do Brasil. A presidente Dilma Rousseff dará a Bendine, que está neste momento em São Paulo, a liberdade para escolher o resto da equipe.

Bendine e Monteiro vão assumir o comando da estatal em meio ao desgaste provocado pelas denúncias de corrupção investigadas pela Operação Lava Jato. Bendine é presidente do BB desde 2009 e é nome de confiança do ex-presidente Lula.

Após as especulações de que Bendine seria o novo presidente da Petrobrás, as ações da estatal passaram a registrar queda na manhã desta sexta-feira. O Conselho de Administração da estatal deve confirmar a composição de toda a diretoria até o final da tarde desta sexta-feira.