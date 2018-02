Itesp: áreas reivindicadas ainda não são do Estado

Hoje, um grupo invadiu o escritório regional do Itesp em Presidente Prudente. De acordo com o órgão, a Fazenda Nazaré, em Marabá Paulista, um dos alvos, foi julgada como área devoluta pela Justiça e o Estado entrou com ação demarcatória, tendo sido nomeado perito judicial com o objetivo de definir o tamanho da área pública. A ação corre na Justiça em Presidente Venceslau.

Em relação aos 92,6 mil hectares do 15º Perímetro, no Pontal do Paranapanema, em que o Estado obteve decisão favorável do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a Fundação Itesp esclareceu que essa decisão ainda não foi publicada e cabe recurso. É necessário esperar que o processo transite em julgado para que o Estado possa entrar com a ação reivindicatória e, assim, tomar posse da área.