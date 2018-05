Itamaraty suspende isenção de vistos para hondurenhos O Itamaraty decidiu suspender "temporariamente" a isenção de vistos para entrada de cidadãos hondurenhos no Brasil. De acordo com nota divulgada nesta tarde pelo Ministério das Relações Exteriores, a decisão do governo brasileiro foi em função da "atual situação interna de Honduras, decorrente do golpe de Estado ocorrido em 28 de junho de 2009". A decisão passa a vigorar a partir deste sábado.