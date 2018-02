Itamaraty não confirma veto de Cuba a deputados brasileiros

A assessoria do Ministério das Relações Exteriores informou que ainda não há informações sobre a possível decisão do governo cubano de negar o visto de entrada para alguns deputados brasileiros, que pretendem ir a Cuba para se encontrar com os boxeadores Guillermo Rigondeaux e Erislandy Lara. Veja Também: Desertores Rigondeaux e Erislandy Lara não devem mais lutar Ao depor, Tarso defende ação da PF na extradição de cubanos Os boxeadores cubanos desertaram de sua delegação durante a realização dos Jogos Pan-Americanos,no Rio de Janeiros e deportados pelo governo brasileiro em agosto. De acordo com a assessoria, a informação de que a Embaixada de Cuba, em Brasília, não daria os vistos foi cogitada pelo jornal O Globo, mas ainda não foi confirmada pelo Itamaraty. Segundo a assessoria, nem mesmo os pedidos de vistos para os deputados foram formalizados. O Itamaraty somente terá alguma informação na segunda-feira, 22.