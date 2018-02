Itamaraty felicita Japão por escolha de Tóquio Por meio de sua conta no microblog Twitter, o Ministério das Relações Exteriores parabenizou o governo do Japão pela escolha de Tóquio como cidade-sede da Olimpíada de 2020. "O Governo brasileiro felicita o povo e o Governo do Japão pela seleção de Tóquio para sediar os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2020", escreveu o Itamaraty.