Itamaraty desconhece pedido de asilo de Snowden

O americano já havia feito um pedido de asilo "genérico" ao País, logo que foi revelado o esquema de espionagem da National Security Agency (NSA) americana, enviado a cerca de 50 países. Na época, o governo brasileiro não respondeu. Não chegou a negar, mas também não deu indicações de que poderia aceitar a presença do espião no Brasil, um ato que poderia abalar seriamente as já complicadas relações diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos.

A avaliação do governo é que Snowden, com essa carta, está fazendo uma sondagem para ver a reação do governo brasileiro, já que o País foi a primeiro a ter uma reação mais dura às revelações de espionagem do governo, empresas e pessoas comuns.

O ministro das Relações Exteriores, Luis Alberto Figueiredo, deve falar ainda hoje com a presidente Dilma Rousseff para preparar uma reação formal do governo à carta. Dilma está em Pernambuco, onde participa da inauguração de uma plataforma petrolífera.