Itamaraty comete gafe com bandeira do Paraguai em evento Dida Sampaio/AE O encontro entre os chanceleres brasileiro, Celso Amorim, e paraguaio, Alejandro Hamed, foi cenário de uma gafe no Itamaraty nesta sexta-feira, 5. Durante entrevista coletiva dos dois representantes, a bandeira do Paraguai hasteada ao lado do púlpito dizia "Republica del Paragua", sem a letra "Y", que completaria o nome do país vizinho. Veja também: Diálogo com Paraguai sobre Itaipu será 'sereno', diz Amorim